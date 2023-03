Hernandez wieder im Bayern-Training

Der französische Fußball-Nationalspieler Lucas Hernandez hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback gemacht. Der 27-Jährige, mit 80 Millionen Euro Ablöse noch immer teuerster Zugang in der Klubgeschichte des FC Bayern, nahm am Donnerstag das Lauftraining auf.

"I'm back", schrieb Hernandez bei Instagram, er ist also zurück. Der 27-Jährige hatte sich beim WM-Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen Australien (4:1) am 22. November einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Am Mittwochabend war Hernandez bereits im Stadion beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (2:0). Wie der ebenfalls verletzte Kapitän Manuel Neuer und der gesperrte Benjamin Pavard wohnte er der Partie auf der Tribüne bei und feierte danach mit den Kollegen in der Kabine.