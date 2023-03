Lothar Matthäus traut FC Bayern noch das Triple zu - wieder wacklige Knie beim BVB?

„Irgendwas passt nicht so gut zusammen an der Säbener Straße. Die Bayern sind dieses Jahr in der Liga konstant inkonstant. Trotzdem sage ich: Bayern München kann immer noch das Triple holen, und ich traue es ihnen sogar zu“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.

Matthäus: BVB bekam häufig wacklige Knie

Zwar sei durch Münchens 1:2 am vergangenen Sonntag bei Bayer Leverkusen und Dortmunds Sprung an die Tabellenspitze vor dem Liga-Gipfel an der Isar am 1. April (Samstag/18.30 Uhr) nach der Länderspiel-Pause eine Konstellation wie „lange nicht mehr“ eingetreten, doch „war es in der Vergangenheit meistens so, dass Dortmund wacklige Knie hatte und Bayern genau dann zur Höchstform auflief.