Nach Champions-League-Aus: Frankfurt verliert bei Union

Eintracht Frankfurt hat nach dem Aus in der Champions League den nächsten Rückschlag in der Bundesliga kassiert und ist an der Festung Alte Försterei gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner unterlag im Kampf um die internationalen Plätze bei Union Berlin mit 0:2 (0:0). Während ein erneutes Königsklassen-Abenteuer für die Hessen weiter in die Ferne rückt, können die Köpenicker ernsthaft davon träumen.