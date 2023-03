Nagelsmann? Lukas Podolski zieht Döner-Vergleich

Lukas Podolski war auf der Kinopremiere von „Manta Manta – Zwoter Teil″ in Plauderlaune.

Auf der Weltpremiere der Komödie von Til Schweiger äußerte sich der Ex-Bayern-Spieler zum Nagelsmann-Wirrwarr. Neben Til Schweiger und Tina Ruland war „Poldi“ ebenfalls auf dem roten Teppich in Köln anzutreffen.

„Was da vorgefallen ist, weiß ich nicht“

Gegenüber Bild sagte der 37-jährige: „In München ist alles ein Hammer. In München ist jedes Unentschieden ein Hammer. Das kennt man seit Jahrzehnten, das ist nichts Neues.“ Dass Trainer kommen und gehen - für Poldi nichts Außergewöhnliches.

In diesem speziellen Fall spekulierte Podolski aber: „Was da vorgefallen ist, weiß ich nicht. Anscheinend ist da aber was vorgefallen, sonst hätten sie den Trainer nicht gewechselt.“

Matthäus glaubt an Bayern-Ära für Tuchel

Es sei jedoch alles vergessen, sollten die Bayern am Samstag gegen Dortmund gewinnen, so der Unternehmer: „So läuft das Geschäft.“

Ungewöhnlicher Döner-Vergleich

„In so einer Mannschaft muss nicht immer nur das Können eines Trainers stimmen. Sondern bei so einer Mannschaft wie in München gehören auch andere Dinge dazu. Vielleicht haben da ein paar Dinge nicht gestimmt, und da haben sie gewechselt“, vermutet Podolski.