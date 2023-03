Pavard: „Ich bin keiner, der auf der Reise von Bord geht“

Nationalspieler Benjamin Pavard vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied zunächst einmal beendet. „Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte. Ich weiß sehr gut, dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich mag den Verein und die Fans und ich hoffe, dass wir diese Saison noch Großes erreichen werden“, sagte der Franzose bei Sport1.

Der Vertrag von Pavard läuft noch bis 2024. Zuletzt hieß es immer wieder, dass der Abwehrspieler eine neue Herausforderung sucht. Im Januar hatte es ein Angebot von Inter Mailand gegeben. Er sei aber keiner, so Pavard, "der mitten auf der Reise von Bord geht. Mein Ziel war es definitiv, beim FC Bayern zu bleiben. Ich bin entschlossen, alles für den Verein und für die Mannschaft zu geben und ich will mit Bayern noch so viele Titel wie möglich gewinnen."