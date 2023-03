SC Freiburg: Ex-Nationalspieler Petersen macht Schluss - Kurioser Bundesliga-Torrekord

Nils Petersen hört am Saisonende nicht nur beim SC Freiburg auf, sondern beendet seine aktive Profi-Laufbahn. Auf Instagram hängte der Stürmer seine Fußballschuhe symbolisch an den Nagel.

„Danke schon jetzt an alle, die meinen Weg begleitet, mir Woche für Woche Glück gewünscht, nach Siegen gratuliert und mich nach Niederlagen getröstet haben“, schrieb der 34-Jährige dazu.

Besonderer Tor-Rekord für Edeljoker Petersen

Für die Breisgauer erzielte Petersen in 210 Bundesliga-Spielen 68 Tore und legte weitere 13 vor. Zudem hält der Angreifer einen ewigen Rekord: 33 Mal traf der kopfballstarke Neuner als Einwechselspieler in der Bundesliga - und damit so oft wie kein anderer Profi jemals.