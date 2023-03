Schalke verbucht erneutes Minus, rechnet aber mit Trendwende

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte der hoch verschuldete Traditionsklub einen Umsatzrückgang um zehn auf 157,0 Millionen Euro und konzernweit einen Verlust von 19,4 Millionen Euro - 1,6 Millionen höher als im Abstiegsjahr 2021. Das teilte der Tabellen-17. am Mittwoch mit.

Im Fall des Klassenerhalts planen die Königsblauen mit leicht höheren Umsatzerlösen. „Wir werden in beiden Szenarien dazu in der Lage sein, weiter Verbindlichkeiten abzubauen“, betonte Rühl-Hamers: „Das bedeutet nicht, dass plötzlich große Sprünge möglich sind, wir schauen dennoch optimistisch in die Zukunft, eine finanzielle Trendwende ist klar erkennbar.“