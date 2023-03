Sportwetten: Bayer kein Stolperstein für FC Bayern

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist am Sonntag laut bwin kein Stolperstein für Rekordmeister Bayern München. Der Spitzenreiter gastiert mit einer Siegquote von 1,60 beim Werksklub (Quote 4,60). Ein Punktgewinn der Rheinländer ist mit einer Quote von 4,60 notiert.