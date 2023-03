Umfrage: Bayern Favorit - gegen Dortmund und im Titelrennen

Trotz der Unruhen während der Länderspielpause und der sehr guten Form des Gegners ist Fußball-Rekordmeister Bayern München für die Mehrheit der Fans Favorit im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. In einer Umfrage des Senders Sky gaben 51,5 Prozent der 1034 Befragten an, dass sie an einen Triumph der Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) glauben.