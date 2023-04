Bayern gegen Dortmund: Topspiel bringt Rekordquote für Sky

Der ungewohnt enge Titelkampf in der Fußball-Bundesliga hat dem Rechteinhaber Sky eine Rekordquote beschert. Den Sieg des deutschen Meisters Bayern München gegen Borussia Dortmund (4:2) sahen am Samstagabend insgesamt 2,61 Millionen Interessierte, es war damit das bislang reichweitenstärkste Bundesligaspiel auf Sky. Das teilte der Sender am Montag mit. 1,99 Millionen Menschen verfolgten das Spiel klassisch am TV, 0,62 Millionen nutzten die Streamingangebote auf Sky Go und WOW.