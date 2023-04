Bayern mit Müller in der Startelf gegen Mainz

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 wieder auf Thomas Müller. Nachdem der Offensivspieler in den beiden Champions-League-Duellen mit Manchester City zunächst auf der Bank gesessen hatte, kehrt er für die wichtige Partie im Titelrennen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Startelf.