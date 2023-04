Bundesliga-Wechsel: Felix Passlack verlässt BVB - aber bleibt im Ruhrpott

Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Dortmund und erhält einen Vertrag bis Sommer 2025. Das teilte der VfL am Donnerstag mit.

Passlack, der beim BVB bislang zu 33 Bundesliga-Einsätzen gekommen ist, freut sich auf die neue Aufgabe in Bochum: „Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war, möglichst in der Bundesliga.“