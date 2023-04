Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München, 3:1 (0:1)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Alphonso Davies von der Elf von Coach Thomas Tuchel, der in der neunten Minute vom Platz musste und von Noussair Mazraoui ersetzt wurde. Die Gäste gingen durch Sadio Mané in der 29. Minute in Führung. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der FCB, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Aaron Martin Caricol kam für Anthony Caci – startete Mainz in Durchgang zwei. Ludovic Ajorque traf zum 1:1 zugunsten der Mannschaft von Trainer Bo Svensson (65.). Leandro Barreiro sicherte dem Heimteam vor 33.305 Zuschauern in der 73. Minute das zweite Tor. In der Schlussphase nahm Thomas Tuchel noch einen Doppelwechsel vor. Für Thomas Müller und Joshua Kimmich kamen Mathys Tel und Ryan Gravenberch auf das Feld (75.). In der 79. Minute brachte Caricol das Netz für den 1. FSV Mainz 05 zum Zappeln. Thomas Tuchel wollte die Bayern zu einem Ruck bewegen und so sollten Serge Gnabry und Leroy Sané eingewechselt für Jamal Musiala und Mané neue Impulse setzen (80.). Als der Unparteiische Zwayer (Berlin) die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der FSV die drei Zähler unter Dach und Fach.