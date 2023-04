Bundesliga-Barometer: Fans sicher - Hertha BSC und Schalke 04 steigen ab

Der Abstiegskampf der Bundesliga geht in die heiße Phase.

Sechs Teams sind noch gefährdet, darunter Hertha BSC (18.) und Schalke 04 (17.), die sich nach aktuellem Tabellenstand verabschieden müssten. Dass es die beiden am Ende auch trifft, glaubt eine große Mehrheit der Fans.

So gaben in einer repräsentativen Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers, die unter 5.654 Befragten stattfand, 79,8 Prozent an, dass die Königsblauen nach 34 Spieltagen auf einem der drei letzten Plätze stehen werden.