Bundesliga: Ducksch-Dreierpack! Werder Bremen vermiest Dardai-Rückkehr bei Hertha BSC

Auf Dardai wartet in den kommenden Wochen eine Menge Arbeit. „Die mentalen Probleme bei Hertha sind größer als ich gedacht habe. In der ersten Halbzeit waren wir komplett blockiert“, sagte der Coach nach der Partie am Sky-Mikrofon und fügte hinzu: „Es kann nicht sein, dass wir dem Gegner so einen Vorsprung geben.“