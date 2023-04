Bundesliga: FC Bayern München – Hertha BSC, 2:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Beim FCB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Leroy Sané für Leon Goretzka in die Partie. In der 55. Minute stellte Hertha BSC personell um: Per Doppelwechsel kamen Chidera Ejuke und Wilfried Kanga auf den Platz und ersetzten Jessic Ngankam und Florian Niederlechner. Die Bayern kamen vor 75.000 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Serge Gnabry in der 69. Minute gelang. Kingsley Coman schoss die Kugel zum 2:0 für die Elf von Trainer Thomas Tuchel über die Linie (79.). Pal Dardai wollte die Hertha zu einem Ruck bewegen und so sollten Derry Scherhant und Veit Stange eingewechselt für Dodi Lukebakio und Jean-Paul Boetius neue Impulse setzen (83.). Als Schiedsrichter Ittrich (Hamburg) die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der FC Bayern München die drei Zähler unter Dach und Fach.