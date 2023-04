Bundesliga: FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG will mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge bei den Bayern punkten. Der FC Bayern München siegte im letzten Spiel gegen den Sport-Club Freiburg mit 1:0 und besetzt mit 58 Punkten den ersten Tabellenplatz. Hoffenheim hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den FC Schalke 04 mit 2:0. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:0 für den FCB.

Auf des Gegners Platz hat die TSG 1899 Hoffenheim noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst elf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Gäste als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 62 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Nach 27 absolvierten Begegnungen stehen für die TSG acht Siege, vier Unentschieden und 15 Niederlagen auf dem Konto. Die passable Form von Hoffenheim belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.