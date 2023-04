Bundesliga: FC Schalke 04 – Hertha BSC, 5:2 (2:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Schalke bereits in Front. Tim Skarke markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Marius Bülter den Vorsprung des Teams von Trainer Thomas Reis. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Sandro Schwarz, der noch im ersten Durchgang Suat Serdar für Tolga Cigerci brachte (26.). Stevan Jovetic zeichnete in der 45. Minute als Schütze des Anschlusstreffers verantwortlich, als er vor 61.981 Zuschauern vollstreckte. Ein Tor auf Seiten des FC Schalke 04 machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Bei der Heimmannschaft kam zu Beginn der zweiten Hälfte Kenan Karaman für Skarke in die Partie. Simon Terodde beförderte das Leder zum 3:1 von S04 über die Linie (48.). Der vierte Streich von Schalke war Bülter vorbehalten (78.). In der 84. Minute brachte Marco Richter das Netz für Hertha BSC zum Zappeln. Marcin Kaminski stellte schließlich in der 90. Minute den 5:2-Sieg für den FC Schalke 04 sicher. Im Endeffekt kassierte die Hertha gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.