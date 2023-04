Bundesliga: Fünfter Sieg in Serie! Bayer Leverkusen lässt Eintracht Frankfurt abblitzen

Im direkten Duell der Tabellennachbarn feierte die Mannschaft von Xabi Alonso einen 3:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt . Während die Werkself durch den fünften Bundesliga-Sieg in Serie an den Hessen vorbei zog und nun den sechsten Platz belegt , hat der Europa-League-Sieger seit nunmehr sechs Spielen nicht mehr dreifach gepunktet.

„Wir waren von der ersten Sekunden an wach und sehr aggressiv in den Duellen. Jede 50:50-Aktion haben für gewonnen. Das war ausschlaggebend, dass wir zumindest über 70 Minuten sehr dominant gespielt haben“, analysierte Jonathan Tah am Sky-Mikrofon und fügte hinzu: „Erst nach dem Gegentor kommen wir noch einmal in brenzlige Situationen, was nicht sein muss.“