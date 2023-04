Bundesliga: Hertha BSC – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten sechs Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Werder gegen die Hertha in die Erfolgsspur zurückfinden. Hertha BSC erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:5 als Verlierer im Duell mit dem FC Schalke 04 hervor. Am letzten Spieltag kassierte Bremen die 14. Saisonniederlage gegen den Sport-Club Freiburg. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des SV Werder Bremen gegeben.