Bundesliga: Last-Minute-Drama! Werder dämpft Mainzer Europa-Träume

Die in der Rückrunde bislang so formstarke Mannschaft von Trainer Bo Svensson kam im Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen trotz Überlegenheit nach einer höchst turbulenten Schlussphase über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus , baute ihre eindrucksvolle Erfolgsserie aber immerhin auf acht Spiele ohne Niederlage aus.

Mainz: Svensson vertraut auf die Leipzig-Bezwinger

Den Mainzern war die breite Brust der letzten Wochen von Beginn an anzumerken, nahmen Silvan Widmer und Co. eine Serie von sieben ungeschlagenen Partien mit an den Bruchweg – aktuell Bestwert in der Bundesliga.