Bundesliga: Rabenschwarzer Nachmittag für VfL-Kapitän Maximilian Arnold

Trotz eines doppelten Fauxpas ihres Kapitäns hat der VfL Wolfsburg in seinem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg in letzter Minute doch noch einen Punkt gerettet. Am Ende gab‘s ein 2:2 (0:2).

Bereits in der zweiten Minute geriet Wolfsburg in Rückstand. Die entscheidende Rolle in der Entstehung der Augsburger Führung spielte dabei Arnold, der eine Ecke von Arne Engels unglücklich mit dem Hinterkopf ins eigene Tor verlängerte. Pech für den 28-Jährigen, für den es das erste Eigentor in seiner langjährigen Karriere war.