Bundesliga: RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf Leipzig. Am letzten Spieltag nahm RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Hoffenheim musste sich im vorigen Spiel dem 1. FC Köln mit 1:3 beugen. Im Hinspiel strich RB die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?