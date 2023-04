Bundesliga: Schalke sucht nach Sportdirektor - Neuer Name aufgetaucht

Ob erste oder zweite Liga – unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit planen die Klub-Bosse bereits die neue Saison und sind auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Seit dem Rücktritt von Rouven Schröder (jetzt RB Leipzig) vor sechs Monaten ist die Stelle vakant. Sportvorstand Peter Knäbel hatte die Kaderplanung seither in die Hände von Chefscout André Hechelmann und René Grotus, Referent Sport, gegeben. Das Duo wiegelte mit Knäbel zusammen die Winter-Transfers ab und plant aktuell auch für den Sommer.

Mittlerweile ist klar: Schalke will sich extern verstärken und sucht ergänzend zum Duo Hechelmann/Grotus einen „Direktor Lizenz“, der sich künftig vor allem um die Bundesliga -Mannschaft kümmern soll. Erste Namen sind bereits aufgetaucht.

Neuer Schalke-Anwärter auf Sportdirektor-Posten

Die SportBild nannte Benjamin Schmedes (früher in Osnabrück und jetzt Technischer Direktor bei Vitesse Arnheim), Carsten Wehlmann (Sportlicher Leiter in Darmstadt) und Marcus Mann (Sportdirektor in Hannover) als Kandidaten.