Bundesliga: SV Werder Bremen – Sport-Club Freiburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Gegen den SC soll Bremen das gelingen, was dem Team von Trainer Ole Werner in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Gegen den 1. FSV Mainz 05 kam der SV Werder Bremen im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Am vergangenen Spieltag verlor Freiburg gegen den FC Bayern München und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt der Sport-Club Freiburg die Oberhand und siegte mit 2:0.