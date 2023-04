Bundesliga: Union-Drama! Stürmer verfehlt leeres Tor

Die Eisernen mussten sich an der Alten Försterei gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum allerdings mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Josip Juranovic brachte die Köpenicker per sehenswertem Freistoß (45.+3) vor der Pause in Führung, die Kevin Stöger per Elfmeter kurz nach dem Seitenwechsel egalisierte (55.).