Bundesliga: US-Youngster erstrahlt! Wird Aaronson der Eintracht-Trumpf im Europa-Rennen?

Borussia Mönchengladbach konnte die Angriffsbemühungen von Eintracht Frankfurt gut vom eigenen Tor fernhalten, den seltsam uninspiriert auftretenden Hessen fiel in der Offensive äußerst wenig ein.

Aaronson ist Eintrachts Farbtupfer

In der 75. Minute war es Aaronson, der Aurelio Buta freispielte, dessen Hereingabe Randal Kolo Muani allerdings an den Pfosten setzte. Selbst wenn es noch nicht mit Treffer oder Assist klappte, war das ein sehr ordentlicher, verheißungsvoller Auftritt des Jokers, der von den Frankfurter Fans sogar zum Spieler des Spiels gewählt wurde.

It‘s time to shine! Aaronson ist ein Farbtupfer in der aktuell eher trist-grauen Eintracht-Welt.

Aaronson hatte Lob für seinen Trainer Oliver Glasner übrig: „Er hat mich nicht nur in diesem Spiel unterstützt. Glasner erklärt mir auch im Training Abläufe. Solche Dialoge helfen uns jungen Spieler.“

Glasner-Lob: „Paxten ist ein hochtalentierter, fantastischer Junge“

Der offensive Mittelfeldspieler profitiert dabei in seiner Anfangszeit in der Mainmetropole auch von Mitspielern. Jesper Lindström und Christopher Lenz etwa hätten ihn mit dem Auto zum Training mitgenommen. „Sie waren meine Uber-Fahrer“, sagte der US-Boy strahlend.

Glasner stellte über ihn fest: „Paxten hatte schon einige Minuten bei Philadelphia in der MLS. Er ist ein hochtalentierter, fantastischer Junge.“

Bleibt die Frage, warum der Trainer so selten Mut zeigt bei seiner Aufstellung. In der Rückrunde (elf Punkte) kommt die Eintracht kaum in Fahrt, viele Leistungsträger der Hinserie enttäuschen regelmäßig.