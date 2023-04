Bundesliga: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach, 2:1 (1:0)

Serhou Guirassy brachte dem VfB nach 22 Minuten die 1:0-Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 73. Minute stellte der Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Tanguy Coulibaly und Chris Führich auf den Platz und ersetzten Silas Katompa Mvumpa und Enzo Millot. Julian Weigl sicherte Gladbach nach 78 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. In der 82. Minute ging es schließlich bergab für die Elf von Coach Daniel Farke, als man in Person von Ko Itakura einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Coulibaly verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter und brachte Stuttgart die 2:1-Führung. Gleich drei Wechsel nahm Borussia Mönchengladbach in der 84. Minute vor. Alassane Plea, Luca Netz und Lars Stindl verließen das Feld für Marvin Friedrich, Hannes Wolf und Oscar Fraulo. Daniel Farke wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Patrick Herrmann und Semir Telalovic eingewechselt für Stefan Lainer und Florian Neuhaus neue Impulse setzen (87.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Welz (Wiesbaden) gewann der VfB Stuttgart gegen die Borussia.