Bundesliga: VfL Bochum - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE im Ticker auf SPORT1) trifft das Tabellenschlusslicht auf den VfL Bochum. Mit einem Sieg würde Stuttgart auf drei Punkte an den Abstiegskonkurrenten heranrücken - und einen ersten großen Schritt Richtung rettendes Ufer gehen. „Unser Ziel ist es, die Jungs in dieser kurzen Woche körperlich erholt und mental frisch an den Start zu bringen“, so Hoeneß.