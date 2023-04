Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05, 3:0 (3:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Jonas Wind die Gastgeber vor 22.000 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Sebastiaan Bornauw den Vorsprung des VfL Wolfsburg. Wind schraubte das Ergebnis in der 28. Minute mit dem 3:0 für den VfL in die Höhe. Nach dem souveränen Auftreten von Wolfsburg überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der Pause stellte der 1. FSV Mainz 05 personell um: Per Doppelwechsel kamen Anton Stach und Aaron Martin Caricol auf den Platz und ersetzten Leandro Barreiro und Edimilson Fernandes. Der VfL Wolfsburg konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim VfL. Nicolas Cozza ersetzte Maxence Lacroix, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Bo Svensson wollte den FSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Marcus Ingvartsen und Aymen Barkok eingewechselt für Ludovic Ajorque und Jae-Sung Lee neue Impulse setzen (61.). Letztlich bekamen die Gäste auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderten aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.