Bundesliga: Werder Bremen - TSG Hoffenheim live im TV, Stream und Ticker

Schießt Niclas Füllkrug die TSG Hoffenheim wieder tiefer in den Bundesliga-Tabellenkeller und rettet Werder Bremen quasi?

Auch bei der Nationalmannschaft hatte er gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) erneut überzeugt und in den beiden Partien insgesamt drei Treffer erzielt.

Wechselt Füllkrug im Sommer?

„Man wünscht sich immer, dass man so eine Qualität im Kader halten kann, aber natürlich gibt es auch die wirtschaftlichen Aspekte. Deshalb haben wir immer gesagt, dass wir uns auch mit Angeboten beschäftigen müssen“, erklärte Bremens Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz in der Bild .

Füllkrug reagierte in einer Medienrunde zu den Gerüchten über einen möglichen Abschied„Es ist Ende März, wir haben noch neun Ligaspiele. Nach der Saison können wir resümieren“, sagte er. Zwar mache es ihm „Spaß, in Bremen zu spielen“. Dennoch ließ er eine Zukunft an der Weser offen. Der Stürmer sagte, er habe Fritz‘ Worte, Transfereinnahmen erzielen zu müssen, „vernommen“.