BVB-Coach Terzic: "Auf die Fresse" - Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin zum Nachlesen

Zwei Niederlagen, die gesessen haben: Erst das klare 2:4 im Topspiel gegen den FC Bayern, dann ein enttäuschender Auftritt beim Pokal-Aus in Leipzig.

Borussia Dortmund ist nach dem Höhenflug im Frühjahr unsanft im April gelandet. „Wir kriegen gerade von allen Seiten auf die Fresse“, sagte BVB-Coach Edin Terzic am Karfreitag ungewohnt deutlich.

Am Samstag ab 15.30 Uhr wartet mit Union Berlin die nächste Kracher-Aufgabe auf die Borussia. Die Eisernen liegen direkt hinter dem BVB auf Rang drei und können Terzic und Co. mit einem Auswärtserfolg sogar verdrängen.

Terzic appelliert nach der Enttäuschung in Leipzig an sein Team und erklärt die Formkrise von Jude Bellingham. Außerdem will der Trainer trotz Ostern „keine Blumen verschenken und Pralinen verteilen“. SPORT1 präsentiert die Stimmen von der BVB-Pressekonferenz.

+++ Terzic lobt wiedererstarkten Kobel +++

„Gregor war der Grund, dass es in Leipzig bis zur 90. Minute ein enges Spiel gewesen ist. Das hat uns nicht überrascht, weil wir wissen, wie fleißig und gut Gregor ist.“

+++ Sorgenkind Reyna +++

„Gio ist leider erkrankt von der Länderspielreise zurückgekehrt und lag bis Sonntag komplett flach. Bei uns hatte er nicht den Rhythmus zuletzt. Wir wissen, welches Potenzial in ihm steckt.“

+++ Terzic über den Zustand von Bellingham +++

„Wir sind nach dem Spiel in München direkt am Sonntag mit Jude einige Szenen durchgegangen, die uns gefallen und weniger gefallen haben. Er hat am Sonntag dann signalisiert, dass er nicht bei 100 Prozent Frische ist. Wir haben die Länderspielpause auch anders vorgestellt, dass er da nicht zweimal über 85 Minuten zum Einsatz kommt. Aber das ist einfach so, das liegt nicht in unserer Hand. Jeder, der Jude kennt, kann sich sicher sein: Jude will in jedem Spiel auf dem Platz sein und jedes Trainingsspiel gewinnen. Wir haben am Spieltag in Leipzig entschieden, dass wir ihn nicht starten lassen. Es wirkt so, als ob ich ihn in den Urlaub geschickt hätte. Das ist nicht der Fall. Wir sind guter Dinge, dass er morgen ganz normal von Beginn auf dem Platz steht und wieder eine wichtige Rolle für uns einnehmen wird.“

+++ Wie baut Terzic das Team wieder auf? +++

„Natürlich geht das nicht spurlos an uns vorbei. Wir hatten das Gefühl, dass wir konstant sind. Ich bin keiner, der über das Trainingsgelände läuft, jeden umarmt, Blumen verteilt und Pralinen verschenkt. Wir gehen offen, ehrlich und kritisch miteinander um. Auch wenn ihr das manchmal nicht glaubt, so haben wir das in der Phase getan, als wir sehr viele Spiele am Stück gewinnen konnten. Wir wissen nicht, ob wir morgen wieder an die Tabellenspitze kommen können, das liegt nicht in unserer Hand. Wir wissen, dass wir auf fünf Punkte davon ziehen können von Union Berlin.“

+++ Hoffnung auf Rückkehrer Adeyemi +++

„Er war in einer herausragenden Form vor seiner Verletzung. Wie er sich in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat und wie er seine Reha angegangen ist und wie er sich in das Teamtraining eingefügt hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form vor der Verletzung anknüpfen kann. Mit seiner mutigen Art und Weise und seinem Tempo wird er der Offensive extrem helfen.“

+++ Personal-Update zu Haller und Adeyemi +++

„Definitiv ausfallen werden Nico Schlotterbeck und Duranville. Ansonsten stehen Thomas Meunier und Sébastien Haller noch ein bisschen auf der Kippe. Beide konnten gestern individuell trainieren, sodass wir davon ausgehen, dass beide mit uns auf dem Trainingsplatz stehen. Dann müssen wir gucken, ob sie das Training komplett durchziehen können und eine Option für Samstag sind. Karim Adeyemi war im Pokal gesperrt und hat unter der Woche bei der U23 sehr gut mittrainiert. Wir gehen davon aus, dass er einsatzfähig ist.“

+++ Zur Offensive gegen Unions Bollwerk +++

„Urs Fischer hat es geschafft, mit Union eine sehr defensivstarke Mannschaft auf den Platz zu stellen. Das machen sie über Jahre hinweg und sind sehr gefestigt. Gegen Union wird es brutal schwer, wenn sie einmal in Führung gehen. Es geht darum, ein gutes Selbstverständnis mit dem Ball zu haben.“

+++ Terzic wird deutlich zum Leipzig-Spiel +++

„Wir können über viele Dinge sprechen. Im Fußball erleben wir sehr häufig, dass wir sehr grundsätzliche Diskussionen führen. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und sagen, dass wir 122 Kilometer am Mittwoch gelaufen sind. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir 122 Kilometer zu spät gekommen sind. (...) Wir haben 37 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Da ist es dann auch egal, ob wir gegen einen Zweit- oder Drittligisten spielen. Dann wird es schwer.“

+++ Terzic über die Inkonstanz seines Team +++

„Das, was mir am meisten wehtut, ist, dass ich immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert werde und immer wieder wie eine Schallplatte die gleichen Antworten geben muss. Mir geht es darum, dass wir weniger reden und mehr zeigen. Wir haben vor dem Bayern-Spiel immer gesagt, dass wir noch einige Themen haben. Abgerechnet wird im Mai.“

+++ „Kriegen von allen Seiten auf die Fresse“ +++

„Wir kriegen gerade von allen Seiten auf die Fresse - berechtigterweise. Das wissen wir und das fühlt sich so wie vor der WM-Pause an. Wir sind nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze und sind auch nur zwei Punkte vor Union Berlin. Wir wissen, dass die Ausgangslage eng ist. Sie bleibt gut, hätte besser sein können, aber sie wird uns nicht dabei helfen, wenn wir weiter so auftreten wie letzten Samstag und am Mittwoch. Wir haben immer noch die großartige Chance, Geschichte zu schreiben.“

+++ Terzic greift Watzke-Kritik auf +++

„Es ist mir wichtig, dass ich immer das Wort „Wir“ benutzt habe. Ich beziehe mich und das Trainerteam da mit ein. Es waren zwei sehr schwache Auftritte von uns. In München muss man das etwas differenzierter betrachten. In Leipzig war das, wie Aki Watzke gesagt hat, eine absolute Nicht-Leistung. Eine katastrophale Leistung. Es fällt schwer, das abzuhaken. Es war eine riesige Chance im Pokal nach Berlin zu kommen.“

+++ Terzic zur Bedeutung der Union-Partie +++

„Es ist morgen natürlich ein extrem wichtiges Spiel für uns. Es wäre auch nach zwei Siegen ein wichtiges Spiel für uns gewesen. Wenn man aber die Leistungen in München und Leipzig sieht, müssen wir morgen ein ganz anderes Gesicht zeigen, um im letzten Wettbewerb, in dem wir noch vertreten sind, die Chance am Leben zu halten.“

+++ Die PK beginnt +++

BVB-Coach Edin Terzic betritt die Bühne und wartet auf die Fragen der Journalisten.

+++ Watzke übt Generalkritik +++

Hans-Joachim Watzke scheute sich nicht, die Mannschaft hart anzugehen. „Das war in der ersten Hälfte eine Nicht-Leistung“, sagte der BVB-Geschäftsführer den Ruhr Nachrichten nach dem 0:2 (0:1) bei Titelverteidiger RB Leipzig. Er sei „vor allem maßlos enttäuscht, weil wir zwei Chancen auf einen Titel hatten und eine davon leichtfertig weggeworfen haben“.

+++ BVB-Pleiten: Eine Woche verändert alles +++