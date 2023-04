BVB und Marco Reus: Fans reagieren auf Twitter - "Sch***egal, was die ganzen Hater sagen"

Zunächst postete der Revierklub ein Video, in dem schwarzgelbe Fans „Marco Reus“-Sprechchöre anstimmen, versehen mit drei Emojis: Sanduhr, Ziege (für GOAT, Greatest of All Time; Anm. d. Red.) und Augen. Wenig später dann die Verkündung: „ Kapitän Marco Reus hat seinen Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr verlängert“, schrieb der Klub: „Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot.“