BVB vs. Frankfurt: Stellt die Eintracht Dortmund ein Bein im Kampf um die Meisterschaft?

Ein Topspiel - aber am Tabellenende!

Füllkrug fehlt - Ducksch als Bremer Hoffnung

Die Bremer müssen weiter auf ihren Top-Stürmer Niklas Füllkrug verzichten . Den 30 Jahre alten Nationalspieler bremsen weiterhin hartnäckige Wadenprobleme aus, die einen Einsatz in Gelsenkirchen nicht zulassen.

Doch der Ausfall ist für die Hanseaten kein wirklicher Grund zur Sorge. In Abwesenheit von Füllkrug hat sich Marvin Ducksch in den vergangenen Wochen ins Rampenlicht gespielt. Der Angreifer traf in Berlin dreifach und steht nun wie Füllkrug möglicherweise vor einem Abgang im Sommer.