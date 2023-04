Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner verspielt völlig unnötig Sympathien - Kolumne von Tobias Holtkamp

Was ist Oliver Glasner für eine beleidigte Leberwurst. Mit seinen Aussagen, auch jetzt wieder nach dem Bochum-Spiel in Richtung der Schiedsrichter, verspielt der Trainer von Eintracht Frankfurt völlig unnötig viele Sympathien.

„Es waren heute nur sieben Schiedsrichter am Werk, das ist ein bisschen zu wenig“, urteilte Glasner auf der Pressekonferenz. Puh, wie hochnäsig.

Diese neuerliche Arroganz, deren Entwicklung komischerweise relativ parallel verläuft zur abfallenden Leistungskurve seiner Mannschaft, steht Glasner so überhaupt nicht.

Glasner bewegt sich auf dünnem Eis

Und die Rolle als neunmalkluger Besserwisser kommt auch in den eigenen Reihen nicht gerade herausragend an. Nach dem Auftritt in Bochum verdrehten auch Eintracht-Mitarbeiter die Augen. Genervt oder angestrengt, auf jeden Fall nicht zum allerersten Mal.