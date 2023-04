Einzelkritik: BVB geht beim FC Bayern unter! Note 6 für Reus und "Totalausfall" Haller

Erneut hat die Mannschaft von Edin Terzic die hohen Erwartungen nicht erfüllen können und verliert auswärts in der Bundesliga zum neunten Mal in Folge bei den Bayern. Dabei präsentierten sich zahlreiche Spieler von der Rolle.

GREGOR KOBEL: Meldete sich rechtzeitig fit für den Klassiker und patzte gleich zu Beginn ganz böse. Trat am Ball vorbei und fing sich dadurch das 0:1 (13.). Der beste Dortmunder der letzten Monate wollte am liebsten im Erdboden versinken. War danach psychisch gebrochen. Wackelte ungewohnt und ließ unmittelbar vor dem Müller-0:3 (24.) auch noch einen Sané-Schuss nach vorne abprallen. Immerhin: Hintenraus parierte er noch ein paar Schüsse! SPORT1 -Note: 5

Ein gebrauchter Abend für Schlotterbeck

EMRE CAN: Wollte mit einem Gelb-Foul an Kimmich die Kollegen aufrütteln und ein Zeichen setzen (12.) - klappte aber nicht! Seine Kollegen kamen aus dem Tiefschlaf nicht raus. Er spielte selbst äußerst fahrig und war nicht der Topspieler, der er in den letzten Wochen war. Immerhin er gab sich nicht völlig auf und schnappte sich den Strafstoß zum 1:4 (72.). In der Schlussphase klärte er noch einmal gut vor dem einschussbereiten Mané (78.) SPORT1-Note: 4