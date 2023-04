FanQ-Umfrage: Borussia Dortmund gewinnt Meisterschaft

Tabellenführer Borussia Dortmund hat laut Meinung der Fans die besten Chancen auf den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga. Das geht aus einer Umfrage der Voting-App FanQ hervor. 60,2 Prozent der über 1500 befragten Anhänger glauben, dass der BVB die Meisterserie von Bayern München unterbrechen wird.

Am anderen Tabellenende glauben 85,6 Prozent an einen direkten Abstieg von Hertha BSC und 68,4 Prozent an den direkten Wiederabstieg von Schalke 04. Die „Überraschung der Saison“ ist nach Meinung der Fans Union Berlin, die gute Chancen auf die Qualifikation zur Champions League haben. Daran glauben 51,6 Prozent.