FC Bayern - BVB: Auf diese Schlüsselduelle kommt es im Bundesliga-Topspiel an!

Am Samstag stehen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund im spannendsten Klassiker seit vielen Jahren gegenüber. Im Bundesliga-Gipfel wird es auf mehrere Kleinigkeiten ankommen.

Yann Sommer vs. Gregor Kobel:

Das Spiel wird auch zwischen den Pfosten entschieden. In Sommer und Kobel stehen sich die beiden besten Torhüter der Bundesliga gegenüber. Gut für den BVB, dass sich alte Kobel rechtzeitig fitgemeldet hat. Der 25-Jährige strahlt Ruhe und Sicherheit aus und gibt der Mannschaft Halt. Mit einer Paradenquote von 76,8 Prozent steht er etwas besser da als sein Schweizer Kollege Sommer, der in 20 Partien mit Bayern und Gladbach auf 69,9 Prozent kommt.

De Ligt hat klaren Auftrag: Haller ausschalten

Matthijs de Ligt vs. Sébastien Haller:

Mann-gegen-Mann-Verteidiger De Ligt hat den klaren Auftrag: Haller ausschalten. Der Ivorer kam zuletzt nach seinem Comeback nach überstandener Krebserkrankung immer besser in Schwung. Beim 6:1-Sieg gegen Köln traf der Ex-Ajax-Star doppelt. Seine BVB-Bilanz in der Bundesliga kann sich sehen lassen: Neun Siege, ein Remis.

Eric-Maxim Choupo-Moting vs. Nico Schlotterbeck:

Choupo-Moting holt die Vergangenheit ein. Sein Ex-Trainer und Förderer Tuchel, mit dem er einst in Mainz und Paris zusammengearbeitet hat, hat bei den Bayern übernommen. Unter keinem Coach war der Kameruner besser. In dieser Saison läuft es für den Lewandowski-Nachfolger, der bereits 17 Pflichtspieltreffer erzielt hat. Guter Wert: Der Neuner trifft alle 86 Minuten.

Der BVB will den 34-Jährigen gerne in Person von Nico Schlotterbeck an die Ketten legen. Der 23 Jahre alte Verteidiger reiste zuletzt angeschlagen von der Nationalmannschaft ab, dürfte für den Klassiker aber wieder fit sein. Er gilt als mutiger und risikoreicher Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Im Hinspiel bereitete der DFB-Star den Last-Minute-Ausgleich durch Modeste vor und war mit 75 Prozent bester Zweikämpfer des Spiels. Das würde Schlotterbeck sicher gerne wiederholen.