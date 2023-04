FC Bayern II verliert dramatisch gegen Abstiegskandidat

Die zweite Mannschaft des Rekordmeisters hat am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern daheim dramatisch gegen Abstiegskandidat TSV Rain/Lech 0:1 (0:1) verloren.

Rains Kevin Gutia erzielte schon in der 15. Minute das entscheidende Tor im Grünwalder Stadion von München.

Bayern verzweifelt in dramatischer Schlussphase

Bayern dagegen verzweifelte vor allem in einer dramatischen Schlussphase - an Rain-Keeper Fabian Eutinger, aber vor allem an sich selbst.