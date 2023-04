FC Bayern: Nagelsmann fein raus wegen Streit zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus - Kommentar von Pit Gottschalk

Der eine soll dem anderen Lügen vorgeworfen haben, der andere fordert Mäßigung ein, was wiederum einen Konter provoziert und noch mehr zündelt. Und das alles findet in aller Öffentlichkeit statt, live und in Farbe.

Zwischen ihnen steht: die Trennung von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann . Die Vereinslegende Matthäus sieht unter dem Vorstandsvorsitzenden Kahn das alte Familiengefühl „Mia San mia“ beim FC Bayern gefährdet, was ein Klubchef schon aus Prinzip nicht so stehen lassen darf.

Geht mehr als nur um Nagelsmann

Der Journalist in mir schreit: Herrlich! Endlich wieder Schlagzeilen! Der Fan in mir ruft: Popcorn! Wo bleibt mein Popcorn! Dann schreitet der Menschenverstand ein und stellt die entblößende Frage: Warum sind die zwei Altinternationalen, die beim FC Bayern so viel miteinander erlebt und durchgestanden haben, nicht zu einem klärenden Männergespräch hinter verschlossenen Türen in der Lage?