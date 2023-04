Live im TV! Bayern-Boss Kahn attackiert Matthäus

Sebastian Hellmann ( Sky- Moderator): „Herr Kahn, Sie konnten es ihm (Nagelsmann, Anm. d. Red.) nicht sagen, weil er nicht an die Säbener Straße kommen konnte? Es gibt doch ein Telefon. Wenn er nicht kommen kann, dann muss ich sagen: ‚Julian, es ist so wichtig. Entweder du bist heute Abend da oder ich sag dir jetzt am Telefon, dass du raus bist.‘

Sie reden doch von Anspruch, von Fairness, von Größe dieses Vereins, was ich völlig nachvollziehen kann. Aber bei so einer Entscheidung muss ich ihm doch direkt sagen, es geht nicht mehr weiter.“

Matthäus: „Mache keinen Privatkrieg gegen dich“

Oliver Kahn: „Zunächst haben wir das ja mal getan, aber Sie möchten doch nicht einem Trainer übers Telefon sagen, der eben, nochmal, zu diesem Zeitpunkt nicht an der Säbener Straße und nicht in München war, dass Sie sich trennen. Das ist zumindest nicht mein Stil und nicht der Stil des FC Bayern München und eins möchte ich euch mal sagen.

Ihr, die ihr hier immer steht und immer andauernd den Verein bezeichnet, er hätte keinen Stil und wo ist das ‚Mia san mia‘ geblieben, da würde ich mal dich, Lothar, fragen: Was meinst du denn eigentlich mit ‚Mia san mia‘, wenn du uns immer unterstellst, es gäbe kein ‚Mia san mia‘ mehr? Ich frage mich immer, was genau meinst du und setzt es immer in die Landschaft - und jeder kann sich aussuchen, was das zu bedeuten hat.“