FC Bayern: So lästert Freiburg nach dem Zoff über Kimmich

„Normal macht man das nicht“, sagte Joshua Kimmich nach dem 2:1-Auswärtssieg seiner Bayern am Samstag in Freiburg.

Der 28-Jährige hatte sich zu einem überschwänglichen Jubel in Richtung der Freiburger Fans hinreißen lassen, und gab im Nachhinein selbst zu: „Natürlich waren das pure Emotionen, auch ein Stück weit drüber. Es war ein bisschen der Vorgeschichte geschuldet.“

„Offensichtlich war er unter einem enormen psychischen Druck. Das hatte etwas damit zu tun, dass wir Bayern am letzten Dienstag geschlagen haben, was ja niemand erwartet hat. Offensichtlich war der Druck so groß, dass er das jetzt einfach gemacht hat“, meinte der Coach bei Sky.