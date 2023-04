Führte eine Schwalbe zu Bayern-Patzer? Das sagt Kramaric selbst

Vor dem Tor der Hoffenheimer kam es zum Freistoß für die Gäste, welcher durch ein Foul von Thomas Müller an Mittelstürmer Andrej Kramaric provoziert wurde. Aber war das überhaupt ein Foul? Müllers deutlicher Protest ließ bereits Zweifel aufkommen.

Kramaric holt Freistoß gegen Bayern raus

Müller hatte ihn zwar leicht an der Hüfte berührt und gezogen, Kramaric ging allerdings sehr bereitwillig zu Boden - und sein verschmitztes Grinsen im Nachgang ließ durchaus den Schluss zu, dass es auch für ihn kein klares Foul war.

"Dachte, wir hätten schon das Dümmste in der Saison erlebt"

Erwartungen an Mané? Das sagt Tuchel

„Ich musste fallen, ja“

„Ich war ganz schlau, clever“, meinte Hoffenheims Kroate. Er konnte den Unmut des Bayern-Stars zwar verstehen, argumentierte aber so: „Thomas weiß, wie Fußball funktioniert. Wenn du einen ganz kleinen Kontakt spürst in so einer gefährlichen Zone, dann ist das eine Möglichkeit für ein Tor.“