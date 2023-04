Fußball: Trainer-Talent Kirchhoff geprägt durch Guardiola und Tuchel

Jan Kirchhoff hatte es in seiner Karriere als Spieler äußerst schwer nach ganz oben zu kommen.

Im Sommer 2009 riss ihm in der U19 des FSV Mainz 05 die Achillessehne. Die Ärzte prognostizierten damals, dass er nie mehr Fußball spielen werde, eine Profi-Laufbahn nicht möglich sei.

Statt in Selbstmitleid zu verfallen, legte er während der Reha den Fokus daher auch auf die schulischen Leistungen, schrieb sein Abitur.

Kirchhoff konnte sein frühes Karriere-Aus abwenden

Kirchhoff lief in der Bundesliga insgesamt 80 Mal für Mainz, den FC Bayern München und Schalke 04 auf. In der Champions League stand der inzwischen 32-Jährige gegen Topklubs wie Manchester City und Real Madrid auf dem Feld.

Was das für ihn bedeutet hat, lässt sich nur mit dessen Vorgeschichte wirklich verstehen. „Ich wollte das Unmögliche möglich machen, unbedingt noch einmal auf dem Platz stehen“, sagte Kirchhoff.

Jan Kirchhoff in seiner Zeit als Bayern-Profi

Trainer Thomas Tuchel ermöglichte ihm ausgerechnet gegen Eintracht Frankfurt – das ihn in der U17 aussortiert hatten - das Bundesliga-Debüt.

Kirchhoff trainierte unter Guardiola und Tuchel

Kirchhoff fragte in Mainzer Zeiten ständig bei Tuchel nach. Er wollte wissen, warum welche Trainingsform trainiert, weshalb ein Feld beschnitten wird. Der frühere Defensivallrounder wollte die Zusammenhänge und Abläufe verstehen lernen. Die Detail-Versessenheit Tuchels, inzwischen Trainer des FC Bayern München und Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, prägte Kirchhoff.

Auch sein Coach in der Zeit als Profi bei den Münchnern imponierte ihm: Pep Guardiola! Kirchhoff lernte unter dieser Kategorie Trainer, wie wichtig es ist, bewusst zu handeln. Alles das, was man in dieser Position sagt, hat Folgen. Auch dann, wenn ein Trainer nicht mit seinem Spieler spricht, nimmt das Einfluss auf deren Handlungen.