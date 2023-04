Ist Marco Rose ein Flitterwochentrainer? - Kolumne von Alex Steudel

Der Leipziger Marco Rose wirkt immer gut gelaunt, er ist stets ausgeglichen, wechselt von einem Topklub zum nächsten – aber liefern tut er nie (außer in Österreich, aber das kann ja jeder). Ist natürlich eine stark verkürzende Gemeinheit, ich weiß. Trotzdem ist auch ein Fünkchen Wahrheit dran.

Es ist kurios. Wenn Rose bei einem neuen Klub anfängt, legt er jedesmal einen Blitzstart hin, das muss man ihm lassen: sieben Siege waren es in den ersten zehn Bundesligaspielen 2019 mit Borussia Mönchengladbach, sieben waren es diesen Herbst bei RB Leipzig. Und sogar acht der ersten zehn Ligaspiele gewann Rose, als er 2021 Trainer in Dortmund wurde.

Super Start, Gefühlsfeuerwerk – und dann geht es bergab. Immer. Wie in der Ehe.

Ständig dieses nette Lächeln...

Aber ich frage mich: Ist diese Stärke in Wirklichkeit eine große Schwäche?

In Dortmund habe ich das Gerücht gehört, Rose sei daran gescheitert, dass er zu oft denke wie ein Spieler (65 Erstliga-Einsätze für Mainz). Das ist übrigens kein Kompliment, denn Spieler verzeihen gern – sich selbst. Sie suchen immer Fehler – nur nicht bei sich selbst. Gute Trainer sind das Gegenteil. Sie sind fies und wahrheitsorientiert und bekämpfen die Ich-Bezogenheit des Spielers zugunsten des Kollektivs. Sie sind kein Kumpel. Sie gehen da hin, wo es wehtut.

Rose musste Dortmund verlassen, weil er zu nett war und der BVB sich in Champions League, Europa League und DFB-Pokal früh blamierte und in der Liga nur Geleitschutz für die Bayern bot. Man sah in ihm keinen Trainer, der große Titel holt.