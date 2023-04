Duell gegen Augsburg: Köln-Coach Baumgart lobt aggresssiven FCA als Vorbild

„Ihre Stärke liegt in ihrer Mentalität“, sagte Baumgart vor der Begegnung des 27. Bundesliga-Spieltags am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): „Und die Aggressivität Mann gegen Mann ist das, was uns in den letzten Auswärtsspielen etwas gefehlt hat. Darauf wird es ankommen.“