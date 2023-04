Mainzer Twitter Eskalation nach Bayern-Demontage: Britney Spears und der Fußballgott

Der Fußballgott, er sollte die Mainzer erhören. Auf dem Platz folgte eine geradezu unfassbare Demontage der Bayern. Auf dem Twitterkanal folgte die Komplett-Eskalation. So sah der irre Fußballnachmittag auf Twitter aus Mainzer Sicht aus:

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

16.55 Uhr: „LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!! NO FUCKING WAY! DRIN! DRIN! DRIN!“ - wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hier um den Tweet zum 1:1-Ausgleich.

17.01 Uhr: „Also bei zwei Toren trinken wir auch zwei Weihschorlen. Versprochen, lieber Fußballgott“ - die Mainzer wissen, bei wem sie sich bedanken müssen. Und was einmal funktioniert hat ...

17.04 Uhr: „LEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO F****** BARRRRRRRRRRRREIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TOOOOOOOOOR! FÜHRUNG! ALTAAAAAAA! WAS GEHT AB?“ - .... funktioniert auch ein zweites Mal. Ob die Weinschorle schon getrunken sind zu diesem Zeitpunkt? Ungewiss.

17.10 Uhr: „WAAAAAAAAASSSSSSSSS????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOON. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH. KEINE AHNUNG WAS WIR SCHREIBEN SOLLEN!!1119iuekfpoijflkj 3:1″ - Eskalation hatten wir versprochen, oder?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

17.42 Uhr: „Oops, I did it again.“ - Die Mainzer lassen einen Statistik-Tweet folgen, versehen mit einem Britney-Spears-Pic. Ein bisschen Spaß muss sein. Dreimal in Folge hat der FSV die Bayern nun zuhause im April geschlagen.