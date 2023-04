Medien: Bensebaini im Sommer ablösefrei zum BVB

Ramy Bensebaini von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach soll laut Medienberichten im Sommer ablösefrei zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund wechseln. Wie der Sender Sky am Montag berichtete, hat der 27 Jahre alte Verteidiger bereits einen langfristigen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterschrieben.

Bensebaini, der 2019 aus Rennes zu den Fohlen gekommen war, erzielte in 89 Einsätzen in der Bundesliga 18 Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Außerdem stand der algerische Nationalspieler für die Elf vom Niederrhein insgesamt 18 Mal in der Champions League, Europa League und im DFB-Pokal auf dem Feld.