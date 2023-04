Nullnummer im Rheinderby! Köln und Gladbach trennen sich torlos

Großes Glück hatten die Kölner aber nach einer Viertelstunde bei der Aufregersituation des Spiels: Florian Neuhaus wurde von Timo Hübers im Strafraum klar von hinten an der Wade getroffen, doch Schiedsrichter Felix Zwayer gab keinen Elfmeter – trotz Videobeweis.

Khedira: „Eine klare Fehlentscheidung“

Gladbachs Trainer Daniel Farke äußerte sich bei DAZN sehr diplomatisch: „Das sieht ja jeder im Stadion, dass es ein klarer Elfmeter ist. Der Ball ist zwei Meter weg, das Standbein wird klar getroffen. Bringt jetzt nichts, wenn ich durchdrehe und mir eine Strafe einhandle. Es ist so, wie es ist. Das sind keine Dinge, die wir beeinflussen können. Es ärgert mich natürlich, aber es ist eher so, dass ich mich darauf fokussiere, was wir beeinflussen können.“