Robben: "Bayern am Abend wieder Tabellenführer"

Bayern Münchens früherer Topstar Arjen Robben ist im Bundesligaspitzenspiel des FCB gegen Borussia Dortmund von einem Sieg seines Ex-Teams überzeugt. "Bayern hat den stärksten Kader der Liga, ich habe viel Vertrauen in das Team", sagte der Niederländer in einem Interview auf der Bayern-Homepage: "Es wird nicht einfach für die Bayern, aber ich glaube, dass sie am Samstagabend wieder Tabellenführer sein werden."